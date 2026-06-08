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Армия

Пентагон обновил список компаний, связанных с ВПК Китая

Пентагон внес 188 структур в список компаний, связанных с ВПК Китая
Nathan Howard/Reuters

Пентагон сообщил в пятницу о внесении более 180 компаний в список организаций, которые, по мнению США, связаны с военно-промышленным комплексом Китая. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

В Пентагоне отметили, что компании напрямую или косвенно действуют на территории Соединенных Штатов.

«По результатам проведенной ведомством тщательной проверки было выявлено 188 организаций, отвечающих установленным законом критериям для включения в список», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что данный шаг был предпринят в рамках Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.

До этого технический директор работающей с Пентагоном компании Palantir Technologies Шьям Санкар заявил, что США располагают запасами вооружений всего на восемь дней крупномасштабного конфликта с Китаем, а должны иметь арсенал как минимум на 800 дней. По словам топ-менеджера, для выхода из этой ситуации Пентагон должен нарастить ассортимент и объем закупок вооружений, параллельно заказывая разработку новых видов военной техники.

Ранее США заподозрили Китай в поддержке Ирана.

 
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