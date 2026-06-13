ОАЭ опровергли разморозку иранских активов

Сообщения о том, что ОАЭ разморозили иранские активы и уже передали Тегерану их часть для ослабления напряженности в регионе, являются ложными. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила директор Департамента стратегических коммуникаций в МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.

Дипломат подчеркнула, что эти утверждения полностью безосновательны.

«Никакие замороженные иранские средства не были разблокированы, переведены или проведены через ОАЭ», — написала она.

Аль-Хамели также призвала СМИ проявлять точность, опираться на официальные источники и воздерживаться от публикации непроверенной информации и необоснованных обвинений.

До этого Reuters сообщило, что ОАЭ согласились разблокировать для Ирана миллиарды долларов. Речь шла о десятках миллиардов долларов из нефтяных доходов Исламской Республики, заблокированных в иностранных банках из-за санкций США. Два источника на Ближнем Востоке утверждали, что Эмираты выделили в общей сложности $10 млрд, из которых более $3 млрд уже были предоставлены. Другие источники говорили о $20 млрд долларов. По их данным, этот шаг был согласован в обмен на прекращение ударов Ирана по ОАЭ.

Ранее стали известны планы США на активы Ирана.