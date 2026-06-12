ОАЭ разморозили для Ирана первые миллиарды, заблокированные из-за США

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) согласились разблокировать для Ирана миллиарды долларов, передает Reuters со ссылкой на четыре источника.

По словам дипломатов, речь может идти о десятках миллиардов долларов из нефтяных доходов Исламской Республики, заблокированных в иностранных банках из-за санкций США.

ОАЭ согласились выделить в общей сложности $10 млрд, из которых более $3 млрд уже были предоставлены, утверждают два источника на Ближнем Востоке.

Другие говорят о $20 млрд. Согласно их данным, этот шаг был согласован в обмен на прекращение ударов Ирана по ОАЭ. При этом источники подтвердили, что первый транш в $3 млрд Исламская Республика уже получила.

Иран обратился как минимум к двум другим арабским странам Персидского залива с предложением заключить аналогичное соглашение в обмен на выплаты, добавляет Reuters.

На этой неделе СМИ писали, что США предоставят иранские активы союзникам в Персидском заливе. Средства Исламской Республики якобы должны пойти на восстановление этих государств и устранение ущерба, который Тегеран может причинить им в дальнейшем. Глава министерства финансов США Скотт Бессент распорядился провести оценку того, какой вред Исламская Республика нанесла странам Персидского залива.

Ранее в Иране показали проект соглашения с США.