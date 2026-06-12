Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

ОАЭ разморозили для Ирана первые миллиарды, заблокированные из-за США

Reuters: ОАЭ согласились предоставить Ирану миллиарды заблокированных долларов
Кирилл Зыков/РИА Новости

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) согласились разблокировать для Ирана миллиарды долларов, передает Reuters со ссылкой на четыре источника.

По словам дипломатов, речь может идти о десятках миллиардов долларов из нефтяных доходов Исламской Республики, заблокированных в иностранных банках из-за санкций США.

ОАЭ согласились выделить в общей сложности $10 млрд, из которых более $3 млрд уже были предоставлены, утверждают два источника на Ближнем Востоке.

Другие говорят о $20 млрд. Согласно их данным, этот шаг был согласован в обмен на прекращение ударов Ирана по ОАЭ. При этом источники подтвердили, что первый транш в $3 млрд Исламская Республика уже получила.

Иран обратился как минимум к двум другим арабским странам Персидского залива с предложением заключить аналогичное соглашение в обмен на выплаты, добавляет Reuters.

На этой неделе СМИ писали, что США предоставят иранские активы союзникам в Персидском заливе. Средства Исламской Республики якобы должны пойти на восстановление этих государств и устранение ущерба, который Тегеран может причинить им в дальнейшем. Глава министерства финансов США Скотт Бессент распорядился провести оценку того, какой вред Исламская Республика нанесла странам Персидского залива.

Ранее в Иране показали проект соглашения с США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Заявление Путина об атаках БПЛА, массовые проверки автомобилистов и крупный град. Главное за 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!