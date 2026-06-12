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Бизнес

В США потребовали уточнения статуса Маска как первого триллионера в истории

WP: статус Маска как первого триллионера в истории требует уточнения
Nathan Howard/Reuters

Статус предпринимателя Илона Маска как первого в истории триллионера требует уточнения. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

По данным издания, формально, доля бизнесмена в компаниях SpaceX и Tesla после размещения акций первой на IPO оценивается в $1,1 трлн. Однако часть этих денег предприниматель сможет получить в далеком будущем. В частности, акции SpaceX на $867 млрд смогут окупиться только после создания человеческой колонии на Марсе, следует из материала.

WP отметило, что Маск получает часть своих доходов в виде пакетов акций, которые привязаны к определенным задачам. Без учета этих ценных бумаг состояние предпринимателя недостаточно велико для получения статуса триллионера, уточнили журналисты.

Несколькими часами ранее агентство Reuters сообщило, что благодаря размещению акций компании SpaceX на IPO Маск стал первым триллионером в истории. Журналисты отметили, что в ходе первичного размещения акций SpaceX привлекла рекордные $75 млрд. До начала торгов состояние предпринимателя оценивалось в $750 млрд, следует из материала.

Ранее SpaceX назвала цену за акцию компании перед IPO.

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