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Бизнес

Цена нефти Brent опустилась ниже $88 впервые с апреля

Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $88 за баррель впервые с 17 апреля
Eli Hartman/Reuters

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE опустилась ниже $88 за баррель впервые с 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По информации на 10:54 (мск), Brent снизилась на 2,8%, до $87,85 за баррель.

К 10:59 (мск) стоимость нефти ускорила падение, она была на уровне $87,53 за баррель (-3,15%).

До этого эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщил, что в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть могут подскочить до 110$ за баррель. Он обратил внимание, что котировки на торгах в четверг выросли на 2–3%.

10 июня США начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками.

Ранее Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до худшего за пятилетку.

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