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Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Эксперт спрогнозировал цены на нефть в случае эскалации конфликта между США и Ираном

Аналитик Юшков: в случае эскалации на БВ нефть подорожает до 110$ за баррель
Hasan Jamali/AP

В случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть могут подскочить до 110$ за баррель. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он обратил внимание, что котировки на торгах в четверг выросли на 2–3%.

«Дефицит существенно усилится, и мы увидим дальнейший стремительный рост цен, если Иран возобновит целенаправленные удары по портам, которые являются конечной точкой нефтепроводов, обходных вокруг Ормуза. Речь прежде всего о Фуджейре в ОАЭ», — отметил аналитик.

Что касается слов президента США Дональда Трампа о тайном вывозе нефти по Ормузскому проливу, их достоверность вызывает сомнения.

Накануне США начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Трамп сказал, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. Тегеран в свою очередь сообщил о взрывах в провинции Хормозган и пообещал ответить на действия Соединенных Штатов.

До этого Трамп заявил, что США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти.

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