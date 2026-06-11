Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до худшего за пятилетку

Мировая экономика в 2026 году вырастет лишь на 2,5% — это худший показатель со времен пандемии коронавируса. Такой прогноз дал Всемирный банк в своем новом докладе, который опубликован на его сайте.

Предыдущая оценка была на 0,1 процентного пункта выше. Причиной пересмотра аналитики ВБ называют ближневосточный конфликт. Если перебои с поставками нефти и газа затянутся, рост ВВП может замедлиться до 1,3% — это пессимистичный вариант, обрисованный в докладе.

При базовом сценарии баррель Brent в 2026 году будет стоить в среднем $96 — на треть дороже, чем годом ранее. Глобальная инфляция ожидается на уровне 4%. В случае ухудшения ситуации нефть подорожает до $115, а рост цен ускорится до 4,4%.

Восстановление до 2,8% прогнозируют в банке только к 2027–2028 годам, и это все равно существенно ниже средних показателей 2010-х годов.

«Мировая экономика сейчас намного менее устойчива, чем в 2008-м и даже 2018 году», — констатировал старший экономист ВБ Индермит Гилл.

Среди причин глобального замедления экономического роста он назвал сокращение населения, падение инвестиций, рост госдолга и снижение темпов роста мировой торговли.

Ранее на Западе заявили о возможной рецессии в экономике из-за войны в Иране.