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Эксперт назвал средний размер пенсии судьи в 2026 году

Финансист Сафонов: средняя пенсия судей в РФ может достигать 270 тысяч рублей
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер пенсии у судей в России в 2026 году может достигать 270 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Размер пенсионного обеспечения судей в России в 2026 году составляет в среднем от 120 000 до 270 000 рублей в месяц», — сказал эксперт.

Сафонов добавил, что судьи вместо обычной страховой пенсии после отставки получают ежемесячное пожизненное содержание. Эта выплата полностью освобождена от налогов. При этом ее размер зависит от уровня судебной инстанции и составляет 80-85% от зарплаты действующего судьи.

Так, если судья работал в районном или городском суде, то размер его пенсии будет составлять 120-150 тысяч рублей. При этом выплата для судей Конституционного суда России составит уже 220-270 тысяч рублей, уточнил финансист.

Накануне кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя пенсия летчиков-испытателей в России достигла 168 097,6 рубля по данным на 1 января 2026 года. В настоящее время таких пенсионеров 1 тысяча человек, преимущественно проживающих в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ростовской области.

Ранее в России предложили запустить новую пенсионную программу.

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