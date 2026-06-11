В Госдуме осудили россиян, покупающих акции американских компаний

Компания SpaceX, которая производит в том числе терминалы Starlink, 12 июня выходит на публичное IPO — любой желающий сможет купить ее акции. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» ответил, стоит ли россиянам воздержаться от инвестиций в компанию, которая служит основой связи ВСУ.

«Не уверен, что люди, играющие на фондовой бирже, обладают столь острым чувством патриотизма, чтобы ради своей страны отказаться от шального заработка. Тем более, что легально в России купить западные акции сейчас нельзя, и, чтобы иметь такую возможность, они уже исхитрились донельзя, открыли иностранный счет и изображают из себя нероссиян. Боюсь, взывать к морали этой категории дельцов бесполезно», — считает он.

Американские и европейские компании, которые помогают украинским военным, следует признать террористическими, заявил Журавлев.

«А вот на уровне государства давно пора было признать европейские и американские компании, помогающие ВСУ, террористическими. Поставляет Rheinmetall танки — внести в список, пользуются украинские военные «Старлинком» Илона Маска — значит, и его организация — террорист. Это позволило бы запретить их финансирование, и все сомнительные сделки по покупке акций тоже обратить в пользу российского бюджета. Иначе все это лишь профанация, на словах считаем их недружественными, а как доходит до конкретных запретительных мер — все, стесняемся», — заключил он.

После публичного размещения акций SpaceX владелец компании Илон Маск может стать первым в мире триллионером, прогнозируют эксперты. Отмечается, что это крупнейшее в мире IPO.

SpaceX работает в нескольких направлениях — сооружение и запуск космических ракет и кораблей, искусственный интеллект и спутниковая связь Starlink.

С начала украинского конфликта в 2022 году компания Илона Маска поставляет ВСУ терминалы связи. За несколько месяцев с начала конфликта компания поставила 20 тысяч терминалов на сумму более чем $80 млн, признавался Маск. По словам бизнесмена, первые несколько месяцев сама SpaceX финансировала связь украинской армии.

В 2024 году сообщалось, что и российская армия начала использовать Starlink. Однако позже, в 2026 году армии РФ ограничили доступ к терминалам.

Ранее глава «Роскосмоса» анонсировал серийное производство российского аналога Starlink.