США продлили исключение из санкций по проекту «Сахалин-2»

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило исключение из санкций по проекту «Сахалин-2». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале ведомства.

Разрешение касается транспортировки нефти в Японию, оказания нефтесервисных услуг, а также сделок с участием Газпромбанка, включая операции с ООО «Сахалинская Энергия». Как уточняется в сообщении OFAC, исключения будут действовать до 18 декабря 2026 года. Предыдущая лицензия истекала 18 июня.

Запрет на оказание услуг по добыче нефти на территории РФ, как экспорт, так и реэкспорт, был введен 10 января 2025 года. Под исключение тогда подпали Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), «Тенгизшевройл» и проект «Сахалин-2».

«Сахалин-2» — проект по разработке Пильтун-Астохского нефтяного и Лунского газоконденсатного месторождений в Охотском море на шельфе острова Сахалин. Реализуется с 1994 года на условиях соглашения о разделе продукции. В 2007 году «Газпром» стал участником проекта. В 2009 году на Сахалине начал работу первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 9,6 млн тонн в год. С 2022 года оператором проекта выступает компания ООО «Сахалинская Энергия». Япония в рамках договоренности получает около 9% всего объема СПГ, добытого в рамках проекта.

Ранее в Японии заявили, что отказ от участия в проекте «Сахалин-2» стал бы ошибкой.