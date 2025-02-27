Вступил в силу запрет для компаний США на оказание услуг по добыче нефти в РФ

Запрет США на работу американского нефтесервиса в России вступил в силу

Вступил в силу запрет США для американских компаний на оказание услуг по добыче нефти на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Об ограничениях министерство финансов США объявило 10 января – в рамках очередного пакета антироссийских санкций. При этом бизнесу дали время на прекращение сотрудничества с российскими компаниями до 27 февраля.

Под исключение подпали Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), «Тенгизшевройл» и проект «Сахалин-2»: лицензия на предоставление услуг им действует до 28 июня 2025 года.

19 февраля госсекретарь Марко Рубио заявил, что США сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине.

Позднее основатель нефтяной компании Continental Resources и спонсор предвыборной кампании действующего американского президента Гарольд Хэмм заявил, что американские производители нефти не планируют спешить вернуться на российский рынок в случае урегулирования российско-украинского конфликта из-за понесенных убытков.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия приспособилась к односторонним санкциям.