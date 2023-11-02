В Японии заявили, что отказ от участия в проекте «Сахалин-2» стал бы ошибкой

Япония может оказаться в сложном положении при отказе от разработки месторождений природного газа в Сахалинской области («Сахалин-2») и на полуострове Ямал. Об этом сообщает японское издание Nihon Keizai.

«Разработка ресурсов — это одна из главных энергетических проблем. Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос. С момента введения санкций в эти проекты по разработке ресурсов вошли страны, не участвующие в ограничениях», — говорится в статье.

После присоединения Крыма в 2014 году Япония ввела против России экономические санкции, которые негативно повлияли на ее экономику. В 2022 году она вывела из-под ограничений строительные и инженерные работы на «Арктик СПГ 2», «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и в целом, в отличие от западных стран, сохранила участие в российских газовых проектах. Однако этот вопрос все еще дискутируется в японской прессе.

Япония — крупнейший в мире импортер сжиженного природного газа, доля России в общем объеме закупаемого топлива составляет около 13%.

С начала введения санкций Япония заморозила активы 129 организаций, 12 банков и 987 человек из России, а в отношении 437 компаний, связанных с оборонной отраслью, был введен запрет на экспортные операции.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила золотой запас до рекордных значений.