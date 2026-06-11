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Бизнес

В Минфине признали необходимость серьезной проработки патентного налогообложения

Минфин сохранит порог годовой выручки малого бизнеса на УСН на три года
Мария Девахина/РИА Новости

В Минфине сообщили о необходимости оперативного решения вопроса регулирования патентного налогообложения для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов, его комментарий опубликован на сайте Минфина.

Сазонов отметил, что вопрос сохранения порога по уплате НДС для малого и среднего бизнеса требовал оперативного решения, так как это определяло возможности долгосрочного планирования бизнеса. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает сохранение порога годовой выручки малого бизнеса для уплаты НДС сразу на три года — на весь бюджетный цикл, при этом условия в течение этого периода останутся неизменными. Такое решение, заявил представитель Минфина, позволит бизнесу выстраивать траекторию развития вне зависимости от макроэкономических факторов.

Те же, кто работает по патенту, приобретают его на конкретный срок. Сазонов подчеркнул, что здесь нужна «серьезная проработка вопроса», связано это с особенностями действия патентной системы налогообложения в разных регионах. Вопрос будет прорабатываться с регионами и обсуждаться с представителями бизнесом и экспертным сообществом в течение года, уточнил Сазонов.

10 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, которым предусматривается отсрочка дальнейшего снижения порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС. Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, который озвучил его на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее комитет Госдумы предложил доработать поправки о перекладывании НДС.

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