Комитет Госдумы предложил доработать поправки о перекладывании НДС

В Госдуме предложили доработать проект о перекладывании НДС по длящимся договорам

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил доработать ко второму чтению проект закона о переносе измененной ставки НДС в цену длящихся договоров. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на заключение комитета.

Накануне нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, который направлен на урегулирование ситуации, когда после заключения долгосрочного договора меняются налоговые условия по НДС, а покупатель не имеет права предъявить его к вычету. Согласно действующему законодательству, продавец может потребовать доплату сверх договорной цены.

Поправки Минфина вносят изменения в ч 1 cт. 168 Налогового кодекса (НК). Ведомство предлагает применять расчетный метод определения НДС, чтобы в случае изменения ставок налог не ложился на покупателя.

В профильном комитете Госдумы предложили внести изменение в другую статью НК, которая закрепляет порядок исчисления НДС. Там также предложили распространить применение этой нормы на случаи, когда покупатель имеет право на принятие к вычету сумм «входного» НДС.

Порядок исчисления НДС, подчеркнули парламентарии, не может зависеть от того, имеет ли покупатель право на применение вычетов.

Ранее сообщалось, что онлайн-покупки россиян за рубежом могут обложить НДС 22% уже с 2027 года.