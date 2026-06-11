Названы товары, среди которых в России стали продавать намного меньше подделок

Оператор «Честного знака» сообщил о сокращении доли контрафакта втрое за 5 лет

Объем нелегального оборота товаров в России за последние пять лет сократился почти втрое. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Реваз Юсупов — заместитель генерального директора оперирующего систему «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Уровень нелегального оборота в стране снизился с 26% до 9%. Это довольно серьезное снижение», — уточнил он.

По словам Юсупова, наиболее заметное сокращение объема оборота контрафакта — на 86% — произошло в сегменте одежды и обуви, где доля подделок уменьшилась с 35% до 5,3%. При этом доля контрафактной обуви снизилась на 10% — с 19% до 9%.

Кроме того, в пример резкого сокращения объема контрафактной продукции замглавы ЦРПТ назвал рынок пива, где реализуемая нелегальная продукция составляет всего 4% по сравнению с 18% пятью годами ранее.

«Его (контрафакта — «Газета.Ru») становится все меньше, но он не равен нулю», — подчеркнул Юсупов.

При этом на рынке никотинсодержащих жидкостей для вейпов доля контрафактной продукции составляет 60%, заявила исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

Кроме того, за последние годы на фоне западных санкций в несколько раз увеличилась доля контрафакта на рынке автозапчастей.

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