Россиянам объяснили, как отличить подделку от оригинального товара

Эксперт Виноградов: отличить подделку от оригинала можно с помощью запаха и швов

Для того чтобы при покупке отличить оригинальный товар от подделки следует обращать внимание на его запах, качество материала и швов, а также на общий внешний вид вещи. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель Санкт-Петербургской общественной организации по защите прав потребителей «ПотребНадзор» Александр Виноградов.

По словам специалиста, реплику товаров бюджетного сегмента достаточно легко распознать самостоятельно. Для этого нужно оценивать качество материалов, швов и фурнитуры изделия, а также запах и общую аккуратность изготовления вещи.

«Если у нового изделия уже торчат нитки или криво пришиты пуговицы, это явный признак контрафакта. Мелочи дают полное представление о качестве», ― объяснил он.

Однако общественник предупредил, что распознать дорогую реплику значительно сложнее. Сейчас стоимость качественной подделки может быть всего на 20-30% ниже оригинала. При этом зачастую копии продаются под видом настоящего товара, который якобы предлагается по акции или с выгодной скидкой. По словам Виноградова, такая торговля является мошенничеством.

Он подчеркнул, что отличить качественные реплики техники, брендовой одежды, сумок или парфюмерии в большинстве случаев могут только специалисты или покупатели, которые регулярно пользуются оригинальной продукцией конкретных брендов.

Для того чтобы избежать покупки подделки, рекомендуется приобретать вещи только в проверенных магазинах или в точках прямых поставок от производителя.

До этого опрос kp.ru показал, что 21% опрошенных россиян покупают реплики оригинальных товаров, считая, что окружающие не обращают внимания на такие вещи. Еще 49% респондентов признались, что не видят разницы между подделками и оригиналами.

Ранее был составлен список товаров, где риск купить подделку выше всего.