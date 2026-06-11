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В Кремле прокомментировали долгий больничный Набиуллиной

Песков высказался о здоровье главы ЦИК Набиуллиной
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Кремле желают скорейшего выздоровления главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о длительном больничном председателя Банка России.

Песков подчеркнул, что обсуждать чье-либо здоровье в публичном поле — это неправильный формат.

«Мы желаем ей (Набиуллиной) выздоровления и надеемся, что все хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного, это не должно быть причиной теорий заговоров», — отметил представитель Кремля.

9 июня стало известно, что Набиуллина все еще находится на больничном, поэтому не смогла принять участие в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Что именно случилось с Набиуллиной, в Банке России не уточнили. Известно лишь, что на больничном она находится с начала июня. В связи с чем глава ЦБ пропустила в этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где традиционно выступает на макросессии в первый день.

Ранее стало известно, что у Набиуллиной появился новый заместитель.

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