Экономист рассказал о выросшем в России спросе на коляски для собак

Экономист Абелев: спрос на коляски для собак в России за год вырос на треть

В России за последний год спрос на коляски для собак увеличился примерно на 30%, несмотря на снижение средней цены на этот товар. Об этом сообщил кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Олег Абелев новостному агентству «Москва».

По словам эксперта, средняя стоимость колясок для собак сократилась примерно на 6% и сейчас составляет более 5 тыс. рублей. При этом ценовой диапазон остается широким: стоимость отдельных моделей может превышать 30 тыс. рублей.

Абелев связал рост популярности колясок для животных с их практичностью и удобством для владельцев. Такие устройства помогают перевозить питомцев, которым сложно самостоятельно передвигаться из-за возраста, травм или состояния здоровья.

До этого ветеринарный врач Евгений Цыпленков предупредил об опасности выгула кошек и собак в колясках. По его мнению, специальные коляски для собак и кошек можно использовать только в качестве замены сумки-переноски при транспортировке питомца. В противном случае есть риск навредить здоровью животного.

Ранее ветеринары предупреждали о недопустимости сочетания разных типов кормления питомца.