Ветеринар предупредил об опасности выгула кошек и собак в колясках

Специальные коляски для собак и кошек можно использовать только в качестве замены сумки-переноски при транспортировке питомца. В противном случае есть риск навредить здоровью животного. Об этом в разговоре с «Москвой 24» предупредил ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

«Это, пожалуй, единственное предназначение коляски, в остальном — это вред для животных. В частности, сильно страдают собаки, которые должны постоянно двигаться: в противном случае они начнут набирать лишний вес, а ожирение очень опасно. У питомцев страдают суставы, развивается сахарный диабет, ухудшается здоровье сердца», — объяснил специалист.

При этом, по его словам, перемещение в коляске может привести к изменению поведения питомца. Во время прогулки на улице собаке нужно изучать территорию, нюхать других животных, активно двигаться и метить территорию. Таким образом она получает информацию об окружающем мире. Если лишить собаку возможности следовать своим потребностям, у нее могут меняться повадки, начать ухудшаться нюх и появляться лень.

Врач также добавил, что катание в коляске может обернуться травмами. Так, если питомец попытается выпрыгнуть, он может повредить лапу или удариться мордой.

Кроме того, кошки, которых выгуливают в таком средстве, пугаются незнакомой обстановки и могут попытаться залезть на дерево.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что во время путешествия с собакой на самолете необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт питомца со всеми актуальными отметками. При этом он напомнил, что каждая страна устанавливает собственные правила ввоза животных, поэтому универсального списка правил не существует.

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