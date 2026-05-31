Ветврач рассказал, какой тип питания выбрать для питомца

Ветеринар Шеляков: недопустимо смешивать разные типы кормления питомца
Хозяева должны опираться на бюджет и наличие времени при выборе типа кормления питомца — недопустимо смешивать магазинный корм, если животное потребляет натуральную еду. Об этом предупредил россиян в беседе с «Газетой.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Недопустимо смешивать разные типы кормления. Если у нас питомец ест сухой корм, то давать ему мясо как дополнительный источник белка не стоит. Вкусовые предпочтения у всех разные. Надо определиться с типом питания — либо он натуральный, либо концентратный, на кормах из магазина. Корма стали дороже, и многие люди переходят на натуральный тип кормления из экономических соображений», — сказал он.

При этом важно рассчитывать время на приготовление пищи питомцу, предупредил Шеляков.

«В режиме суеты мегаполиса люди себе-то периодически не успевают что-то приготавливать, бутербродами перекусывают на работе и дома. А ведь если у нас, например, дома собака и кошка, мы тогда кошке один корм готовим, собаке другой. А если у животного еще какие-то профильные заболевания, может быть, старые животные, которые требуют специального кормления, мы тогда другой рацион готовим. Важно, чтобы не получилось так, что в условиях отсутствия времени сыпем сухого корма в один день, а в другой кормим натуральным. Стоит выбрать один тип, не смешивая их и не комбинируя», — заключил он.

