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Трампу понравилась инфляция

Трамп заявил, что ему нравится инфляция в США, рекордно выросшая за три года
Jessica Koscielniak/Reuters

Президент США Дональд Трамп, комментируя рост инфляции в стране до рекордного уровня за три года, заявил, что ему это «нравится». Об этом сообщает Forbes.

Журналисты поинтересовались у американского лидера, обеспокоен ли он ростом потребительских цен.

«Нет, мне это нравится. Я люблю инфляцию», — ответил Трамп.

Он добавил, что цены снизятся, как только закончится война с Ираном. По словам президента США, он предупреждал, что конфликт с Исламской Республикой повлияет на американскую экономику.

В мае сообщалось, что государственный долг США увеличился примерно на $450 млрд, достигнув отметки в $39,2 трлн, существенный рост произошел на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Основными статьями расхода стали возросшие затраты на оборонные нужды и выплаты по обязательствам, а для американцев это опасно повышением ставок по ипотечным займам и кредитам для бизнеса. Мировая экономика в случае дальнейшего роста госдолга США может столкнуться с риском роста инфляции и замедлением роста ВВП.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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