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Бизнес

На столичном рынке жилья резко сократилась доля новостроек

Аналитик Ломтева: на рынке московских новостроек предложение упало на 15%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На рынке недвижимости «старой» Москвы отмечается сокращение предложения и падение спроса по новостройкам. Количество лотов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 15%, а реализуемая площадь сократилась на 10% до 1,9 млн кв.м. В то же время стоимость квартир практически во всех сегментах продолжает обновлять максимумы, рассказала в беседе с mk.ru директор, руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.

Особенно сильно на общем состоянии рынка первички в столице повлиял комфорт-класс, где отмечается самое существенное снижение предложения – 33% год к году до 5 тыс. лотов. В бизнес-классе этот показатель достиг 14%.

В то же время отмечается наращивание объемов в высокобюджетных сегментах новостроек. Так, по словам эксперта, в премиум-классе рост по сравнению с прошлым годом составил 12% (4,3 тыс. лотов), в делюкс-классе – 2% (1 тыс. лотов). На этом фоне доля массового жилья на рынке сокращается, а число высокобюджетных лотов растет, пояснила специалист.

Что касается цен, то они продолжают повышаться – по словам Ломтевой, в столице на рынке первички год к году рост составил 20%, причем наибольшее увеличение отмечается в комфорт (20%) и бизнес-классе (14%).

«Первичный рынок жилья «старой» Москвы входит в летний сезон с заметно меньшим объемом предложения, чем год назад, – отметила аналитик. – При этом снижение экспозиции происходит прежде всего за счет массовых сегментов, тогда как премиальный и делюкс-класс сохраняют положительную динамику».

Повышение средневзвешенных цен до 866 тыс. руб. за 1 кв. м она объяснила как сокращением предложения, так и перекосом рынка в сторону высокого ценового сегмента.

До этого основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева дала советы по выбору квартиры в новостройке. В беседе с «Газетой.Ru» она призвала тщательно изучать условия сделки, отметив, что одним из главных красных флагов является ипотека с экстремально низкой ставкой — 0,1%, 3% или 5%. Также важно внимательно изучать историю девелопера и не брать ипотеку, если на нее придется направлять больше до 30–35% дохода семьи.

Эксперт ранее заявил, что в России на 30% рухнули цены на новостройки, не затронув вторичку.

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