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Бизнес

Эксперт: пока рушатся цены на новостройки, вторичка гонится за инфляцией

Риелтор Апрелев: цены на новостройки рухнули на 30%, вторичку это не коснулось
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На российском рынке жилья в этом году наблюдаются два основных тренда – снижение цен на новостройки и рост стоимости вторички вслед за инфляцией. Новые квартиры падали в цене с февраля, по разным проектам снижение достигло 10–30%, заявил почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев Общественной Службе Новостей.

По его словам, на вторичном рынке жилья цены корректируются в соответствии с инфляционными показателями, в то время как на первичке ситуация совершенно иная.

«Застройщики сейчас очень значительно снижают цены, по крайней мере, в публичном пространстве об этом заявляют, ― пояснил эксперт. ― И снижение очень существенное, начиная с февраля. От 10 до 30% по различным проектам».

По его словам, хотя падение затрагивает не все проекты, однако под него попадает до 70% нераспроданных лотов. При этом на вторичке Апрелев призвал в ближайшее время не ждать существенного снижения стоимости объектов, отметив, что пока сохраняется инфляция, цены будут ее догонять.

Также риелтор отметил, что ситуация на рынке недвижимости отличается в зависимости от региона, но в целом есть общая тенденция – покупателям приходится делать выбор между дешевеющей новостройкой или дорожающей вторичкой.

До этого Апрелев отмечал, что в России значительно подскочил спрос на сделки с ипотекой на вторичном рынке жилья, однако в 80% случаев такое жилье берут либо для последующего обмена на новую квартиру, либо как дополнение к уже имеющейся недвижимости. По его словам, одновременно с этим ситуация на первичке ухудшается – число сделок снижается, застройщики не могут распродать построенные объекты, предлагая рисковые для всей отрасли рассрочки.

Ранее в России спрогнозировали оживление спроса на рынке загородного жилья.

 
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