В Госдуме заявили о сложностях с продажей вторичных квартир

На вторичном рынке недвижимости в России сегодня сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, спрос ограничен дорогой ипотекой. С другой стороны, многие собственники по-прежнему ориентируются на цены, которые сформировались в период льготной ипотеки и ажиотажного спроса. В результате часть квартир месяцами не находит покупателя, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Справедливая цена на вторичную квартиру — это не та, которую хотелось бы получить продавцу, а та, по которой жилье действительно готовы купить. Справедливой цену на вторичную квартиру в 2026 году можно считать тогда, когда она соответствует не только характеристикам жилья, но и доходам людей. Сегодня средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке уже превышает 120 тыс. рублей, а в крупных городах достигает 140–150 тыс. рублей. При этом далеко не каждая семья может позволить себе ипотечный платеж в 70–100 тыс. рублей ежемесячно», — отметил Аксененко.

По его словам, поэтому главным критерием справедливой цены остается доступность жилья для граждан, а не только ситуация на рынке недвижимости.

Аксененко подчеркнул, что вторичный рынок сегодня остается одним из самых доступных способов решения жилищного вопроса: во многих случаях речь идет о домах в районах, где уже есть школы, детские сады, поликлиники и транспорт. Именно поэтому депутат поддерживал расширение семейной ипотеки на вторичное жилье. Люди должны иметь возможность выбирать не только между дорогой новостройкой и отсутствием собственного жилья, но и между разными форматами недвижимости, сказал Аксененко.

По его мнению, вторичное жилье должно давать покупателю ощутимую экономию по сравнению с новостройкой — если разница между старым и новым жильем составляет всего несколько процентов, у людей возникает закономерный вопрос: зачем покупать квартиру в доме, которому 20–30 лет, если можно рассмотреть новый проект. Поэтому вторичный рынок будет вынужден искать баланс между ожиданиями продавцов и финансовыми возможностями граждан, уверен парламентарий.

«Я не ожидаю ни резкого роста, ни серьезного падения цен на вторичное жилье во второй половине 2026 года. Сегодня рынок уже показывает, что прежняя модель постоянного удорожания жилья себя исчерпала. Люди стали гораздо внимательнее считать деньги, а значит продавцам придется более реалистично оценивать свои квартиры и учитывать реальные возможности покупателей. Важно, чтобы жилье оставалось доступным для граждан, а меры государственной поддержки помогали семьям решать жилищный вопрос. В конечном итоге для большинства людей главное не динамика цен сама по себе, а возможность приобрести собственную квартиру и улучшить качество жизни», — заключил Аксененко.

Ранее в Госдуме пообещали реальные скидки на новые квартиры во втором полугодии.