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В Госдуме пообещали реальные скидки на новые квартиры во втором полугодии

Депутат Аксененко: скидки на новые квартиры составят 5–10% во втором полугодии
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Реальные скидки на новостройки достигнут 5–10% во втором полугодии из-за роста объемов нераспроданного жилья у застройщиков, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Во второй половине 2026 года рынок новостроек скорее перейдет к стагнации, чем к новому витку роста цен. Спрос остается ограниченным дорогими кредитами, а у застройщиков накапливается объем непроданного жилья, поэтому конкуренция будет усиливаться. Будет больше реальных скидок в пределах 5–10%, различных программ рассрочки и адресных предложений для семей с детьми. Но говорить о массовом снижении цен пока преждевременно. Главная задача сегодня — не поддерживать рост стоимости квадратного метра, а повышать доступность жилья для граждан», — отметил парламентарий.

По словам Аксененко, справедливой цену на новую квартиру в 2026 году можно считать только в том случае, если она соответствует не только затратам застройщика, но и возможностям людей ее приобрести.

«Сегодня во многих регионах стоимость квадратного метра в новостройках уже приблизилась к 180–250 тыс. рублей, а в крупнейших агломерациях значительно превышает эти значения. При этом средняя рыночная ипотека остается на уровне около 20%, а ежемесячный платеж по кредиту на квартиру стоимостью 10 млн рублей может превышать 140 тыс. рублей. Очевидно, что для большинства семей такие условия сложно назвать доступными. Поэтому справедливая цена — это не максимальная цена, которую рынок способен выдержать, а цена, при которой работающая семья действительно может решить свой жилищный вопрос», — отметил Аксененко.

По его мнению, покупателям не стоит ориентироваться на громкие заявления о скидках в 15–20% или специальных ипотечных программах — если после всех акций квартира все равно стоит дороже аналогичных объектов в том же районе на 10–15%, речь идет не о выгодном предложении, а о маркетинговой надбавке. Смотреть нужно на конечную стоимость квадратного метра, сроки сдачи дома, наличие школ, детских садов, поликлиник и транспортной инфраструктуры, призвал Аксененко. Нередко покупателю сначала показывают большую скидку, а затем выясняется, что она предоставлена от изначально завышенной цены, подчеркнул депутат.

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