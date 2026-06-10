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Бизнес

В Госдуме объяснили, зачем нужно ограничивать число карт у россиян

Депутат Кирьянов: ограничение числа банковских карт не коснется бизнеса
olgsera/Shutterstock/FOTODOM

Закон, который ограничивает количество банковских карт у одного гражданина до 20 и разрешает банкам приостанавливать подозрительные транзакции, направлен на обеспечение безопасности физических лиц и в меньшей мере коснется бизнеса. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Появление таких новелл — это результат борьбы с киберпреступностью и результат работы с теми данными, которые предоставляются правоохранительными и надзорными органами в этой части. Речь идет не об ограничениях в сфере бизнеса, это прежде всего безопасность физических лиц. Будет меняться и структура банковских предложений по различным проектам и различным льготным форматам», — сказал он.

По словам парламентария, основные изменения должны произойти в работе банков, которые вынуждали россиян под каждую отдельную акцию или льготу открывать новую карту.

«Сегодня сложилась ситуация, что банки предлагают практически к каждой акции, льготе или каким-то вопросам, связанным с привлечением клиентов, отдельную карту. Это не очень практичная история. Речь должна идти о том, чтобы банки предлагали льготные условия или делали маркетинговые ходы именно с учетом того, что у человека не может быть огромного количества карт. При этом он не должен испытывать каких-либо стеснений в том, чтобы получать те или иные льготы или условия от банковской системы. Это скорее задача на стороне банков сделать жизнь людей уж точно не менее комфортной в финансовом плане, чем была до этого, при этом заботясь об их безопасности, о безопасности их средств», — добавил он.

9 июня Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях закон, который ограничивает общее количество банковских карт у одного гражданина до 20 и разрешает банкам приостанавливать подозрительные транзакции.

Правительство РФ внесло законопроект в Госдуму в декабре 2025 года, а в феврале 2026 года он прошел первое чтение. Документ входит во второй пакет мер против кибермошенников. Согласно новому закону, один человек может иметь не более 20 банковских карт во всех банках суммарно, однако исключения возможны по решению совета директоров Банка России.

Ранее в правительстве уточнили, будут ли наказывать за владение более чем 10 банковскими картами.

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