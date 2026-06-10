Российские производители косметики попросили о помощи

Российские производители косметики и бытовой химии попросили для себя льготы в виде снижения страховых взносов за сотрудников с 30% до 7,6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александры Скоробогатовой.

По словам Скоробогатовой, это решение облегчит положение небольших компаний, которых в индустрии большинство. Отмечается, что инициативу поддержали в Минпромторге, но заблокировали в Минфине, где указали, что в бюджете недостаточно средств.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров пояснил, что если дать привилегии парфюмерно-косметическим компаниям, то об этом начнут просить все остальные. Эксперт указал, что текущий бюджетный баланс и без того находится в тяжелом состоянии.

До этого газета «Ъ» сообщила, что популярный производитель одежды Gloria Jeans хочет сдать в аренду или продать свои последние крупные производственные площадки в России. Как отметили в издании, компания распродает производственные площадки с 2024 года. Сеть владела пятью фабриками по пошиву одежды и три из них продала ранее «из-за острой нехватки персонала для обеспечения эффективного производства».

Ранее Силуанов заявил, что правительство не перегнуло палку с налогами.