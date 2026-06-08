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Бизнес

Популярный производитель одежды в России распродает последние фабрики

«Ъ»: Gloria Jeans пытается продать последние производственные активы в России
tartanparty/Shutterstock/FOTODOM

Популярный производитель одежды Gloria Jeans хочет сдать в аренду или продать свои последние крупные производственные площадки в РФ. Для поиска инвесторов основатель компании Владимир Мельников обратился к Минпромторгу с просьбой оказать содействие, пишет «Коммерсантъ».

В распоряжении издания оказалось направленное участникам рынка одежного ретейла письмо Минпромторга с соответствующей информацией. Отмечается, что часть конкурентов Gloria Jeans не заинтересовалась предложением из-за проблем в модной индустрии.

Компания намерена сдать в аренду или продать две фабрики в Ростовской области — в Шахтах и Новошахтинске — общей площадью 148,6 тысячи квадратных метров. В письме Мельников указывает, что на этих площадках можно шить одежду по полному циклу.

Как отметили в «Ъ», Gloria Jeans распродает производственные площадки с 2024 года. Сеть владела пятью фабриками по пошиву одежды и три из них продала ранее «из-за острой нехватки персонала для обеспечения эффективного производства». В газете отметили, что распродаваемые сейчас фабрики являются последними крупными активами Gloria Jeans в России.

Gloria Jeans была основана в 1988 году российским предпринимателем Владимиром Мельниковым. По данным на 2023 год, компания управляла более чем 700 магазинами на территории России, Казахстана и Белоруссии. Однако в конце марта 2026 года «Ъ» сообщал, что ретейлер планирует закрыть четверть своих торговых точек по всей стране.

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