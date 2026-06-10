Россиян предупредили о главной ошибке при создании финансовой подушки безопасности

Финансовая подушка безопасности не может служить защитой от абсолютно всех жизненных ситуаций. Любых накоплений может оказаться недостаточно, если не были учтены дополнительные риски и не выстроена комплексная система управления финансами. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Специалист объяснила, что финансовая подушка может помочь пережить временные трудности, такие как увольнение или непредвиденные траты. Однако кризисная ситуация далеко не всегда ограничивается одной проблемой. Например, потеря работы может совпасть с ростом обязательных платежей. В подобных ситуациях накопления дают время на адаптацию, но сами по себе могут не стать долгосрочной опорой.

По словам эксперта, многие люди при планировании своего бюджета в основном берут во внимание регулярные расходы, такие как ипотека, аренда жилья и стандартные повседневные траты. В то же время зачастую россияне не учитывают менее предсказуемые, но существенные расходы, в том числе медицинские услуги, ремонт, помощь близким и изменение экономических условий. Однако именно такие затраты часто оказываются причиной того, что финансовая подушка заканчивается раньше ожидаемого времени.

«Если вся стратегия финансовой безопасности строится исключительно вокруг подушки безопасности, любая нестандартная ситуация способна серьезно нарушить финансовое равновесие», — отметила эксперт.

Белова отметила, что финансовая устойчивость формируется как за счет размера накоплений, так и благодаря диверсификации инструментов защиты. Часть рисков могут быть покрыты страховыми программами и другими финансовыми решениями, снижающими нагрузку на бюджет.

Эксперт по личным финансам, профессор Максим Темченко до этого говорил, что для того чтобы научиться откладывать деньги, необходимо изменить отношение к тратам и накоплениям. Специалист посоветовал перестать видеть в сбережениях только ограничение и начать воспринимать их как источник уверенности.

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