«Мнимая экономия»: россиян предупредили, как микропокупки на маркетплейсах разрушают бюджет

Маркетплейсы не экономят деньги, а перераспределяют их в сторону постоянного потребления. О том, почему это происходит и как не попасть в ловушку «мнимой экономии», «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

«Сегодня скроллинг соцсетей перед сном все чаще заменяется пополнением корзины на маркетплейсах. На уровне ощущений это выглядит как рациональное поведение: «я куплю здесь дешевле», «зачем переплачивать офлайн», «сейчас акция — надо брать». Но в реальности человек не оптимизирует расходы, а увеличивает их количество. Бюджет проседает не из-за одной крупной покупки, а из-за десятков мелких, эмоциональных и часто ненужных заказов», — объясняет Волкова.

Именно на маркетплейсах чаще всего совершаются импульсивные покупки, которые не являются истинными потребностями. Они помогают справиться с состояниями: усталостью, тревогой, скукой, желанием контроля.

«Маркетплейсы идеально встроились в эту эмоциональную уязвимость: быстрый доступ, персональные рекомендации, бесконечный каталог. Один клик отделяет нас от ощущения «мне стало легче». Покупки начинают работать как быстрый дофамин. Мы не планируем покупку, а реагируем на стимул и покупаем больше, чем нужно. В этот момент исчезает сама идея экономии», — предупреждает эксперт.

Одна из самых распространенных иллюзий — подмена ценности ценой. Человек думает: «я сэкономил 40%». Но правильный вопрос другой: «я в принципе это планировал покупать?» Если покупка не входила в бюджет и не была необходимостью — скидка не экономит деньги.

Особая проблема маркетплейсов — микропокупки. Одна недорогая вещь не разрушает бюджет. Но 10–15 «мелочей» в месяц — уже финансовая утечка, которая конкурирует с накоплениями и инвестициями.

«Мы «экономим» на каждой покупке, но в итоге тратим больше», — констатирует Волкова.

Финансово грамотный подход — не поиск самой низкой цены, а оценка долгосрочной полезности. Эксперт советует делать паузу перед покупкой (вернуться к товару через 2–3 дня), фиксировать желания в отдельном списке, разделять «хочу» и «надо» и усложнять оплату (любое дополнительное действие снижает импульсивность).

«Импульсивные покупки почти всегда «съедают» деньги, которые могли бы работать на будущее: инвестиции, накопления, финансовая подушка. Даже небольшие регулярные суммы при системном подходе могут формировать капитал», — резюмирует Татьяна Волкова.

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