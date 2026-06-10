В Госдуме раскрыли сроки нового голосования за купюру в 500 рублей

Депутат Аксаков: голосование за дизайн банкноты в 500 рублей может пройти осенью

Новое голосование по выбору дизайна банкноты номиналом 500 рублей может состояться уже осенью 2026 года. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, обсуждение этой темы продолжается, а Банк России, как ожидается, учтет опыт предыдущей кампании. Аксаков выразил мнение, что регулятор хорошо подготовится к новому голосованию, поэтому проблем, возникших ранее, удастся избежать.

Центробанк объявил о начале голосования за новый дизайн 500-рублевой купюры 1 октября прошлого года. Участникам предлагалось выбрать по два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Однако впоследствии регулятор отменил голосование. Причиной стали многочисленные попытки искусственно увеличить количество голосов за отдельные объекты с помощью технических средств.

В декабре прошлого года заместитель председателя Банка России Сергей Белов сообщал, что регулятор, вероятнее всего, объявит сроки нового голосования по дизайну 500-рублевой купюры в 2026 году.

В последние годы Банк России проводит масштабное обновление банкнотного ряда. За это время были выпущены новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, а также представлены обновленные версии банкнот в 100 и 1000 рублей.

Ранее в Госдуме заявили, что россияне вернулись к наличным из-за отключений интернета.