Стало известно, как в России за год изменились цены на фрукты

Сервис Ценозавр выяснил, что в РФ бананы за год подешевели на 7%

За год — с мая 2025-го по май 2026-го — мандарины в России подорожали на 28% — до 331 рубля за килограмм. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом мониторинга цен «Ценозавр».

В то же время апельсины подешевели на 14% (до 179 рублей), бананы потеряли в цене 7% (до 166 рублей), яблоки — 1% (до 207 рублей), а виноград — 2% (до 402 рублей).

Эксперты связывают подорожание мандаринов с сезонным фактором и логистическими сложностями в период их основного импорта, тогда как снижение цен на апельсины и бананы объясняется насыщением рынка и укреплением рубля. В исследовании приведены средние цены с учетом акционных предложений.

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов и экономист Михаил Беляев до этого предупреждал, что в начале лета 2026 года цены на ягоды будут высокими. Однако, по его словам, в июле-августе стоимость плодов начнет снижаться.

Ранее в России увидели заметное замедление инфляции.