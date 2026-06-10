Гражданин США получил тюремный срок по обвинению в незаконном экспорте в Россию

Суд в Канзасе вынес приговор американцу за экспорт авиаоборудования в Россию

Окружной суд штата Канзас вынес обвинительный приговор гражданину США по делу о незаконном экспорте в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Американец Дуглас Эдвард Робертсон получил два года и восемь месяцев тюремного заключения за незаконные поставки в РФ авиационного оборудования. Кроме того, суд обязал Робертсона выплатить штраф в размере $10 тыс.

Робертсона задержали в марте 2023 года. Вместе с ним по делу проходили гражданин США Кирилл Буяновский и гражданин Латвии Олег Чистяков. Им предъявили обвинения в преступном сговоре с целью поставок американского авиационного оборудования клиентам из России. Робертсон заключил сделку с правосудием.

1 октября стало известно, что американский федеральный суд в округе Колумбия вынес приговор гражданину Венгрии и Испании Бенсу Хорвату, назначив ему два с половиной года тюремного заключения. Хорват был признан виновным в попытке организации каналов поставок систем связи в Россию.

Ранее арестованный в США россиянин признался в контрабанде боеприпасов.