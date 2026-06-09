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Бизнес

В Ростовской области заявили об отсутствии дефицита топлива

Замгубернатора Сорокин: в Ростовской области достаточно текущих запасов топлива
Константин Михальчевский/РИА Новости

На нефтебазах Ростовской области достаточно текущих запасов топлива, крупные АЗС работают в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

По его словам, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить возможные перебои с топливом в области и обеспечить бесперебойную работу экономики и транспорта в летний период.

Как отметил чиновник, традиционно летом Ростовская область является крупным транзитным узлом для миллионов автомобилистов, направляющихся к Черноморскому побережью, а также в новые регионы России. Ежегодно рост трафика приводит к увеличению спроса на все виды моторного топлива. Дополнительный объем потребления приходится на аграрный сектор.

Сорокин заявил, что сейчас небольшое снижение объемов производства наблюдается на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. Это связано с внеплановыми ремонтными работами на этих предприятиях. Кроме того, фиксируется повышенная загруженность транспортной сети РЖД.

«Возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях. Крупные автозаправочные станции работают в штатном режиме», — уточнил замгубернатора.

8 июня в министерстве энергетики РФ заявили, что временные сложности с поставками топлива в южных регионах России происходят из-за роста воздушных атак Вооруженных сил Украины.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили о дополнительных мерах для обеспечения Крыма топливом.

 
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