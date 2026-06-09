В Белоруссии разрешили использовать токены в некоторых расчетах

Правительство Белоруссии разрешило в некоторых случаях использовать цифровые знаки (токены) в качестве средства расчета. Об этом кабмин республики сообщил в Telegram-канале.

«Указанное право предоставлено юридическим лицам в случаях осуществления ими внешнеторговой деятельности (экспорт, импорт товаров, услуг (работ), объектов интеллектуальной собственности), а также в отдельных случаях — деятельности форекс-компаний, лизинговой деятельности», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что токены можно будет использовать в расчетах, проводимых через криптобанки.

До этого директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева сообщила, что сейчас обсуждается возможность совмещения криптообменников с банками и брокерами в рамках законопроекта о регулировании крипторынка. Фактически речь может идти о том, что обмен криптовалюты на рубли и обратно частично перейдет из серой зоны в регулируемый финансовый контур.

Генеральный директор АНО «Институт развития криптоиндустрии» Алексей Зюзин рассказал «Газете.Ru», что совмещение криптообменников с банками и брокерами выведет часть операций с криптовалютой из серой зоны, но для обычных пользователей доступ к таким активам может стать менее свободным.

Ранее в Дагестане выявили тайную криптоферму с десятками устройств.