Названы последствия запуска криптообменников при банках

Совмещение криптообменников с банками и брокерами выведет часть операций с криптовалютой из серой зоны, но для обычных пользователей доступ к таким активам может стать менее свободным. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор АНО «Институт развития криптоиндустрии» Алексей Зюзин.

В рамках законопроекта о регулировании крипторынка обсуждается возможность совмещения криптообменников с банками и брокерами. Об этом заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева. По ее словам, этот вопрос сейчас отрабатывается ко второму чтению законопроекта. Фактически речь может идти о том, что обмен криптовалюты на рубли и обратно частично перейдет из серой зоны в регулируемый финансовый контур.

«Обычным пользователям может стать сложнее. Без статуса квалифицированного инвестора для них, вероятно, введут лимит на операции. Его еще предстоит определить в подзаконных актах, но речь может идти примерно о 300 тыс. рублей через одного посредника. Кроме того, у пользователей может не быть возможности выводить монеты на сторонние сервисы, включая мировые криптобиржи, которыми многие пользовались раньше. Институциональные и квалифицированные инвесторы окажутся в более выгодном положении: для них появится легальный способ покупать криптовалюту и отчитываться по ней», — отметил Зюзин.

По его словам, главный риск новой модели — санкции. Зюзин напомнил о кейсе HTX/Huobi Global и отметил, что криптоактивы, прошедшие через кошельки российских банков или брокеров с лицензией на оборот криптовалют, могут получать на международных биржах повышенное внимание.

«Криптоактивы, побывавшие на кошельках российских брокеров или банков, которые получат лицензию на оборот криптовалют, могут помечаться на международных биржах как «грязные», транзакции с ними могут блокироваться. Из-за этого часть инвесторов может избегать лицензированных российских площадок, а ликвидность на них окажется низкой. Санкционное давление на регулируемую российскую криптоинфраструктуру со стороны недружественных стран почти неизбежно», — предупредил эксперт.

По его словам, в то же время для государства такой формат означает больше контроля: операции будет проще отслеживать, налоги — собирать, а использовать криптовалюту для незаметного вывода капитала за границу станет сложнее. Банки и брокеры тоже могут выиграть — у них появятся новые клиенты, комиссии за обмен, хранение и дополнительные услуги, сказал эксперт. При этом вырастут требования к отчетности и комплаенсу, но для крупных банков это, скорее всего, не станет критичным препятствием, заключил Зюзин.

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