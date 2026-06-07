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Общество

В Дагестане выявили тайную криптоферму с десятками устройств

В Дагестане нашли незаконную майнинг-ферму, спрятанную под фальшполом

В Дагестане выявили незаконно работавшую майнинг-ферму с 90 устройствами для добычи криптовалюты. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Магомедшапи Шапиев.

По его словам, ферму обнаружили 7 июня в селе Майданское Унцукульского района. В ходе проверки специалисты нашли 90 специализированных аппаратов для майнинга.

Как рассказал начальник Гумбетовских РЭС филиала «Дагэнерго» Мухтарахмед Муртазаев, первоначально проверяющие предположили, что оборудование было вывезено незадолго до их приезда. Однако при более тщательном осмотре здания специалисты обнаружили специально оборудованный фальшпол, под которым находились все устройства.

Каждый аппарат имел мощность около 3,5 кВт. Общая установленная мощность оборудования составила примерно 315 кВт (при среднем расчете 3–5 кВт на квартиру/дом, такая мощность обеспечит энергией от 60 до 100 домохозяйств — прим. ред.)

По данным энергетиков, майнинг-ферма была подключена к электросетям без заключения договора с энергоснабжающей организацией, что свидетельствует о бездоговорном потреблении электроэнергии.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, представители энергокомпании и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Все обнаруженное оборудование было изъято до выяснения обстоятельств.

В «Дагэнерго» напомнили, что незаконный майнинг создает дополнительную нагрузку на электросети, может приводить к перегрузке трансформаторных подстанций, снижению надежности электроснабжения, аварийным отключениям и повышает риск возникновения пожаров.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг.

 
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