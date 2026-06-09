Американцы пожаловались на ухудшение своего благосостояния

Почти каждый второй житель США считает, что его финансовое положение за последний год ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты исследования Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Согласно опросу, 48% американцев сообщили, что их материальное положение стало хуже по сравнению с маем прошлого года. Это максимальный показатель с января 2023 года.

Одновременно исследование зафиксировало снижение оптимизма среди населения. Доля респондентов, ожидающих улучшения своего финансового положения в ближайшее время, опустилась до минимального уровня с 2022 года. Кроме того, около 15% участников опроса выразили опасения по поводу возможной потери работы в течение следующих 12 месяцев.

Исследование проводилось среди примерно 1,3 тысячи американских домохозяйств в течение последнего года. Данные о статистической погрешности не приводятся.

До этого стало известно, что экономика США в 2025 году выросла на 2,2% после 2,8% роста в 2024-м. Этот показатель стал минимальным с 2020 года, что связано с последствиями тарифных войн, развернутых президентом США Дональдом Трампом, и последствиями шатдауна исполнительной власти. Несмотря на это, резкого замедления удалось избежать благодаря бурному росту инвестиций в IT-сектор и заметному увеличению экспорта в первые три квартала.

Ранее Трамп назвал США экономическим двигателем планеты.