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Бизнес

Американцы пожаловались на ухудшение своего благосостояния

Почти половина американцев заявила об ухудшении своего финансового положения

Почти каждый второй житель США считает, что его финансовое положение за последний год ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты исследования Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Согласно опросу, 48% американцев сообщили, что их материальное положение стало хуже по сравнению с маем прошлого года. Это максимальный показатель с января 2023 года.

Одновременно исследование зафиксировало снижение оптимизма среди населения. Доля респондентов, ожидающих улучшения своего финансового положения в ближайшее время, опустилась до минимального уровня с 2022 года. Кроме того, около 15% участников опроса выразили опасения по поводу возможной потери работы в течение следующих 12 месяцев.

Исследование проводилось среди примерно 1,3 тысячи американских домохозяйств в течение последнего года. Данные о статистической погрешности не приводятся.

До этого стало известно, что экономика США в 2025 году выросла на 2,2% после 2,8% роста в 2024-м. Этот показатель стал минимальным с 2020 года, что связано с последствиями тарифных войн, развернутых президентом США Дональдом Трампом, и последствиями шатдауна исполнительной власти. Несмотря на это, резкого замедления удалось избежать благодаря бурному росту инвестиций в IT-сектор и заметному увеличению экспорта в первые три квартала.

Ранее Трамп назвал США экономическим двигателем планеты.

 
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