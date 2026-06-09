Минтруд объявил о намерении существенно сократить масштабы теневой занятости

В 2026 году министерство труда и социальной защиты России планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 млн человек. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал глава ведомства Антон Котяков.

Министр отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составлял 775 тыс. работников. Но при этом комиссии смогли вывести из тени около 1 млн человек. По словам Котякова, по отдельным субъектам имеются хорошие темпы. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе в 2024 году было выявлено 77,6 тыс. человек, а в 2025 году уже 103,8 тыс. В этом году в целом по стране будут легализованы 1,3 млн человек.

Котяков отметил, что показатели эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости устанавливаются индивидуально для каждого российского региона.

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