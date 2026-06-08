Глава Росмолодежи оценил идею снизить возраст трудоустройства

Вводить 12-летнего ребенка во взрослые трудовые отношения, со всей их ответственностью и рисками, преждевременно. Об этом РИА Новости заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

По его словам, государство выстраивает поэтапный процесс взросления: паспорт человек получает в 14 лет, а полную дееспособность обретает только к 18.

«Так что в 12 лет перед нами еще ребенок, и вводить его во взрослые трудовые отношения, со всей их ответственностью и рисками, на мой взгляд, преждевременно», — сказал Гуров.

В конце мая детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого подростки могут начинать подрабатывать, до 12 лет. По ее словам, вопрос подростковой занятости требует пересмотра федерального трудового законодательства. Она отметила, что во время общения с подростками выясняется, что многие дети уже с 12 лет хотят работать на летних каникулах.

Согласно действующему федеральному законодательству, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подростки могут с 15 лет при условии получения общего образования, а с 16 лет оформление возможно на общих основаниях.

Ранее мошенники использовали схему обмана подростков, предлагая им фейковую подработку на лето.