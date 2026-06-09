Перечислены регионы России с самым быстрым ростом зарплат

РИА: быстрее всего в марте зарплаты росли в Калужской области и Хабаровском крае

В марте зарплаты больше всего выросли у россиян, работающих в Калужской и Магаданской областях и Хабаровском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику.

По данным агентства, в Калужской области прирост в годовом выражении составил 31%. В Хабаровском крае граждане стали получать на 26% больше, а в Магаданской области зафиксирован рост выплат на 23%.

Согласно статистике, в топ-5 регионов РФ с максимальным ростом средних зарплат в годовом выражении попали Алтай (+21%), а также Краснодарский край, Новгородская и Московская области (+20%).

В материале отмечается, что в целом по России зарплаты в марте увеличились на 14,4% и почти достигли 113 тыс. руб.

До этого стало известно, что в марте 2026 года средние зарплаты выше 200 тыс. руб. были зафиксированы в пяти отраслях. Так, в сфере добычи нефти и газа граждане получали 226 тыс. руб. Столько же платили тем, кто работал в области информации и связи. Выплата занятым в производстве табачных изделий составляла 218 тыс. руб.

Средняя зарплата рассчитывается на основе суммы доходов всех работников, поделенной на их число. Она включает премии и подсчитывается до вычета налогов. Из-за экстремально высоких или низких доходов этот показатель может искажаться.

Ранее в Госдуме призвали ввести материнскую зарплату.