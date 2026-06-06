В Госдуме призвали ввести материнскую зарплату

Депутат Ким предложила выплачивать матерям родительскую зарплату не меньше МРОТ

Женщинам, занимающимся воспитанием детей, следует выплачивать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда. С таким предложением в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким.

По словам депутата, после рождения ребенка женщина могла бы получать специальную родительскую выплату, размер которой может быть установлен на уровне одного МРОТ.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля.

Ким считает, что материнство необходимо воспринимать как полноценный труд, заслуживающий признания и поддержки со стороны государства. По ее мнению, женщина, воспитывающая ребенка, выполняет широкий круг обязанностей, связанных с уходом, развитием и воспитанием детей.

Депутат подчеркнула, что такой труд должен гарантированно оплачиваться, поскольку речь идет о значительном вкладе в воспитание подрастающего поколения.

Ранее предлагали повысить МРОТ до 60 тысяч рублей в месяц.