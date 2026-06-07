Перечислены сферы, где россияне в среднем зарабатывают более 200 тыс. рублей

Росстат: в пяти сферах россияне в среднем получали более 200 тыс. рублей в марте

В марте 2026 года средние зарплаты выше 200 тыс. руб. были зафиксированы в пяти отраслях, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

По его данным, в сфере добычи нефти и газа граждане получали 226 тыс. руб. Столько же платили тем, кто работал в области информации и связи. Выплата занятым в производстве табачных изделий составляла 218 тыс. руб. В отрасли воздушного и космического транспорта можно было заработать 223 тыс. руб. А больше всего — 314 тыс. руб. — платили в финансовой и страховой сферах.

Как отмечает агентство, средний размер зарплаты по стране в первом весеннем месяце превысил 112,6 тыс. руб.

До этого Чукотка и Москва в марте 2026-го стали единственными российскими регионами со средней зарплатой выше 200 тыс. руб. На Дальнем Востоке граждане в среднем зарабатывали 246 тыс. руб., а в столице — 220 тыс. руб.

Средняя зарплата рассчитывается на основе суммы доходов всех работников, поделенной на их число. Она включает премии и подсчитывается до вычета налогов. Из-за экстремально высоких или низких доходов этот показатель может искажаться.

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