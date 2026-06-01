Развожаев рассказал о ситуации с топливом в Севастополе

Топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает в продажу, несмотря на логистические сложности. Об этом сообщил на аппаратном совещании регионального правительства губернатор Михаил Развожаев.

«По возможности, будем информировать жителей о приходе очередных партий, постараемся преодолеть ситуацию, чтобы не порционно, а постоянно прибывало. Понятно, что в ближайший месяц логистические сложности будут сохраняться. Будем наращивать объемы доставки», — сказал Развожаев.

По его словам, в Севастополе сформирован запас топлива на 1,5 месяца. Общественный транспорт в городе работает без сбоев — все автобусы и троллейбусы вышли на маршруты.

Он призвал жителей заправлять автомобили по мере необходимости, не создавая запасов топлива.

Развожаев отметил, что власти получили обращения о попытках спекуляций на фоне повышенного спроса. Если это будет продолжаться, то вместе с владельцами АЗС будут приняты дополнительные меры контроля, отметил он.

В конце мая автозаправочные станции в Севастополе перешли на режим строгой экономии — бензин АИ-92 и АИ-95 начали выдавать только по талонам. Такая мера необходима, чтобы восполнить запасы топлива, объяснил Развожаев. В Крыму уже действуют ограничения при реализации бензина различных марок. В связи с этим туристы столкнулись со сложностями покинуть полуостров на автомобилях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Крыма назвал сроки налаживания ситуации с бензином.