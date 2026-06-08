В Саудовской Аравии высказались о работе с Россией в сфере редкоземельных металлов

Саудовская Аравия готова сотрудничать с Россией в сфере редкоземельных металлов. Об этом ТАСС рассказал министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар аль-Хурейф.

По его мнению, сегодня вызов заключается в технологиях по добыче и переработке ресурсов. Именно на этом и сосредоточена Саудовская Аравия. Эр-Рияд развивает собственные исследовательские центры и университеты, чтобы совершенствовать возможности по переработке этих ресурсов и разработке необходимых технологий.

Министр добавил, что в этом вопросе Саудовская Аравия сотрудничает с рядом государств, в том числе и с Россией.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия активно инвестирует в отрасль редких и редкоземельных металлов и открыта к диалогу с зарубежными партнерами в этой сфере. По его словам, Москва открыта к диалогу, мы приглашаем наших зарубежных партнеров — Китай, Индию, страны Ближнего Востока, в частности, Саудовскую Аравию.

Ранее в России освоили производство новых сплавов для высокотехнологичной промышленности.