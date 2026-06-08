В Европе оценили ситуацию с топливом из-за нового витка войны против Ирана

Минэкономики ФРГ: в Европе не наблюдается дефицита топлива на фоне войны в Иране

В Европе не наблюдается нехватки топлива из-за нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил представитель минэкономики Германии, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что в регионе снова обострился конфликт между Израилем и Ираном, однако у министерства пока нет сообщений, что из-за этого возник физический дефицит топлива на европейском континенте. В краткосрочной перспективе это не изменится, подчеркнул он.

«Мы находимся в тесном контакте с компаниями и профильными ассоциациями. На текущий момент компании не сообщают нам о каких-либо перебоях в сфере поставок керосина. Таким образом, сейчас необходимо продолжать вести активное наблюдение», — добавил представитель немецкого ведомства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие.

8 июня официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается, несмотря на новые удары Израиля по территории Исламской Республики. По его словам, Иран уверен, что израильские атаки осуществляются в полной координации с Центральным командованием вооруженных сил США.

Ранее стало известно, сколько Иран зарабатывает на пропуске судов в Ормузский пролив.