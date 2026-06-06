Эксперт развенчала популярные мифы о запретах для туристов в Северной Корее

В 2025 году турпоток в КНДР вырос почти в три раза. Но многие боятся ехать, наслушавшись страшилок. Какие ограничения реальны, а какие — миф, «Газете.Ru» рассказала Светлана Батанова, профессиональный китаевед, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ.

«Самое главное – гаджеты на границе не отберут. Смартфоны, планшеты, камеры ввозить можно. Правда, работать они не будут — роуминга нет», — объясняет эксперт. Профессиональную технику с длиннофокусными объективами лучше оставить дома (используйте объективы до 250 мм).

Фотографировать разрешают, но только с разрешения гида и только «разрешенные» объекты. Даже если гид кивнул, лучше переспросить — правила трактуются субъективно.

Передвигаться без сопровождения нельзя вообще, даже за водой в лобби отеля. Маршрут расписан по минутам, за группой следят два сопровождающих.

«Нельзя фотографировать «негатив»: бедные хижины, нищих. Если видите что-то «непарадное» — не доставайте камеру. Фотографировать фигуры вождей можно только в полный рост. Не рекомендуется копировать жесты памятников или смеяться у монументов», — подчеркнула эксперт.

Не допускаются шутки про лидеров страны, сомнения в идеологии чучхе, сравнения с Южной Кореей. Лучше промолчать. Политические анекдоты про американцев рассказывать можно и даже приветствуется, отметила китаевед.

Также лучше не надевать синие джинсы — в КНДР они считаются символом американской культуры.

«Никакого пирсинга, ярких волос, вызывающей одежды. Для посещения мавзолея вождей обязателен галстук. Не следует громко разговаривать, сморкаться за столом, курить в не отведенных местах», — сказала она.

Российские карты не работают, только наличные доллары, евро, юани. Менять деньги можно только в официальных пунктах. Не пытайтесь расплатиться местной валютой — за это могут арестовать. Покупки — только в спецмагазинах для иностранцев. Цены завышены в 5–10 раз, берите деньги с запасом.

«Нельзя ввозить южнокорейский контент (фильмы, музыка), религиозную литературу, путеводители по КНДР, флешки и жесткие диски с несогласованным контентом, американские и южнокорейские флаги (даже на одежде). Нельзя вывозить местную валюту, газеты с портретами лидеров, сувениры без разрешения», — напомнила специалист.

Главный совет эксперта: декларируйте все на таможне. Если не уверены — спросите гида трижды. Не задавайте провокационных вопросов. Одежда, поведение, вопросы должны быть максимально нейтральными. Оставляйте чаевые или небольшие подарки гидам и проявляйте уважение к местным традициям, посоветовала она.

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