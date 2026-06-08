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Бизнес

Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом

АКИТ: россияне увеличили закупки одежды и обуви за рубежом на 21,7%
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

С января по апрель россияне закупились через сервисы трансграничной торговли одеждой и обувью на 24,5 млрд рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Согласно статистике организации, продажи в этом сегменте выросли на 21,7% в годовом выражении. Темпы реализации товаров на внутреннем рынке оказалась ниже — 15,8%.

Глава ассоциации Алексей Федоров отметил, продажи одежды в январе — мае выросли на 17% до 10,8 млрд рублей, а обуви — на 12–18% до 5,8 млрд рублей. За аналогичный период предыдущего года темпы реализации подобных товаров прибавили лишь 8 и 6% соответственно, уточнил он.

До этого глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что примерно половина продаж одежды в России приходится на маркетплейсы. По его словам, онлайн-площадки сегодня стали одним из основных каналов сбыта отечественной продукции легкой промышленности, дополняя традиционную розничную торговлю.

Ранее в ЦБ предложили дать банкам возможность предоставить свои услуги на маркетплейсах.

 
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