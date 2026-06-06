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Бизнес

В Минпромторге заявили, что половина покупок одежды в РФ приходится на маркетплейсы

Алиханов: около половины продаж одежды в России приходится на маркетплейсы
Benoit Tessier/Reuters

Примерно половина продаж одежды в России приходится на онлайн-площадки. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в беседе с ТАСС.

«Что касается онлайн-сегмента, действительно, маркетплейсы сегодня стали одним из основных каналов сбыта отечественной продукции легкой промышленности, дополняя традиционную розничную торговлю. Сейчас около половины продаж одежды в России приходится именно на него», — сказал он.

Накануне сообщалось, что Центробанк России разработал поправки в законодательство, направленные на защиту прав потребителей при покупке финансовых продуктов через электронные платформы (маркетплейсы). Финансовые услуги через традиционные каналы регулируются строгими правилами: необходимо предоставлять полную информацию и запрещено навязывать продукты.

Однако на маркетплейсах таких норм нет. По словам первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина, чтобы решить эту проблему, нужны четкие законодательные требования. Они установят единые правила для всех потребителей финансовых услуг, независимо от способа их приобретения.

Ранее в ЦБ предложили дать банкам возможность предоставить свои услуги на маркетплейсах.

 
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