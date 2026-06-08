Цена на золото опустилась ниже $4,3 тысяч за тройскую унцию

Цена на золото впервые с 23 марта опустилась ниже $4300 за тройскую унцию

Стоимость августовского фьючерса на золото опустилась ниже отметки в $4,3 тыс. за тройскую унцию (31,10 грамма). Это следует из данных торгов.

Драгоценный металл снижался до уровня $4291, что стало минимальным значением с 23 марта 2026 года.

Падение стоимости драгметалла связывают с комплексом факторов, в том числе с пересмотром ожиданий относительно дальнейшей монетарной политики мировых центробанков, оттоком средств из биржевых фондов, фиксацией прибыли и продажами металла отдельными государственными фондами для покрытия дефицитов бюджета.

В сентябре прошлого года заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о растущем спросе на золото в мире. Он связал это с устареванием основанной на долларе глобальной финансовой системы. По его мнению, в долгосрочной перспективе цена за тройскую унцию может достичь $35 тыс.

Ранее золотой запас России упал до минимума с марта 2022 года.